W końcu przenosimy się z małego mieszkania, w którym zawsze brakowało na wszystko miejsca, do domu z ogródkiem, w którym momentami ciężko doliczyć się ilości pomieszczeń. Jednak to właśnie duża powierzchnia i często kilka kondygnacji wymusza na nas potrzebę lepszej organizacji i zapanowania nad wszystkim, w tym dopilnowanie zamknięcia wszystkich okien w przypadku dłuższego wyjazdu, czy też szybkiego odcięcia dopływu wody na wypadek zalania.

Z pomocą przychodzą firmy, które oferują urządzenia monitorujące poszczególne parametry domu. Inteligentny dom, bo o nim tu mowa, to system zabezpieczeń, sensorów, czujników czy aktorów (urządzeń wykonawczych), który 24 godziny na dobę mierzy konkretne parametry pomieszczeń.

Na pierwszy rzut oka montaż tego typu systemu wydaje się być fanaberią, zbędnym wydatkiem, pewnego rodzaju ekstrawagancją. Natomiast w dłuższej perspektywie czasu może okazać się, że wykorzystanie takiego systemu skutecznie obniży ogólne koszty utrzymania budynku oraz uchroni przed niespodziewanymi wydatkami, jak choćby kosztowny remont pomieszczeń po zalaniu. A co więcej podniesie standard i komfort życia domowników.

Jak działa inteligentny dom FIBARO?

W zależności od potrzeb i zasobności portfela, zainstalować można wszystkie lub wybrane rodzaje czujników. W ofercie firmy FIBARO znajdują się między innymi:

czujniki monitorujące zamknięcie lub otwarcie drzwi i okien,

czujniki zalania,

czujniki dymu,

czujniki temperatury,

czujniki monitorujące natężenie oświetlenia.

Urządzenia są bezprzewodowe, przez co nie ma konieczności kucia ścian i rozprowadzania kabli po domu. Firma zadbała również o ich estetyczny wygląd, przez co nie odstraszają, a mogą wręcz stanowić dodatkowy element wystroju wnętrza. Wszystkie produkty FIBARO współpracują również z Apple HomeKit, dzięki czemu możliwe jest chociażby sterowanie urządzeniami głosem lub za pomocą specjalnie stworzonej aplikacji na smartfona.

Jak to działa w praktyce?

Montując przykładowo czujniki odpowiedzialne za monitoring otwarcia/zamknięcia drzwi i okien, system powiadomi nas o pozostawionym otwartym oknie, gdy będzie zanosiło się na deszcz. To dobry sposób na uniknięcie przypadkowego zalania pomieszczeń. Czujniki te spełniają również funkcję strażnika przed włamaniem. Jeżeli drzwi lub okno zostaną niespodziewanie otwarte, aplikacja prześle powiadomienie na telefon, smartwatcha oraz dodatkowo może uruchomić sekwencję alarmową, która skutecznie powinna przegonić potencjalnego włamywacza. Door/Window Sensor ma wbudowany także czujnik pomiaru temperatury pomieszczenia. Jeżeli podczas wietrzenia domu czy mieszkania temperatura pomieszczeń spada, standardowo grzejniki zaczynają pracować. Dzięki urządzeniom FIBARO ogrzewanie, na czas wietrzenia czy wyjścia z domu, można całkowicie wyłączyć. Wszystko to za pomocą jednej aplikacji i do wykonania zdalnie. Podobnie można i ponownie włączyć ogrzewanie na kilka chwil przed powrotem, aby temperatura pomieszczeń wróciła do normy.

Dodatkowo niektórzy posiadają np. domki letniskowe lub całoroczne domy wypoczynkowe. Nie ma sensu utrzymywać w nich cały czas temperatury w okolicach 20 stopni. Koszty ogrzewania można zredukować ustawiając stałą temperaturę np. 10 stopni, a w dniu przyjazdu podnieść ją zdalnie do żądanego poziomu, aby domek zdążył się nagrzać.

Innym ciekawym i bardzo praktycznym produktem są czujniki chroniące przed zalaniem. Umieszczony na podłodze, czy w szafce pod zlewem czujnik, wykryje wilgoć i wodę. Oprócz wysłania standardowego powiadomienia z ostrzeżeniem, dodatkowo może automatycznie odciąć dopływ wody do domu. W tym celu konieczne jest zamontowanie dodatkowego urządzenia przy głównym zaworze wody. Ryzyko ewentualnego zalania domu, czy mieszkania sąsiadów w przypadku wykorzystania czujników w mieszkaniu w bloku, można zażegnać automatycznie lub jednym kliknięciem palca w telefonie w aplikacji.

Inteligentny dom to oszczędność i wygoda

Posiadanie inteligentnego domu to również sposób na obniżenie kosztów jego utrzymania. Jednym z nich było wspomniane wyżej automatyczne włączanie i wyłączanie ogrzewania, przez co zmniejszeniu ulega zużycie ciepła na ogrzanie powierzchni mieszkalnej. Innym rozwiązaniem jest montaż czujników mierzących natężenie światła. Dzięki temu system automatycznie będzie mógł dopasować włączanie, wyłączanie czy intensywność oświetlenia zarówno w samym domu, jak i w jego otoczeniu. Użycie sensorów światła w inteligentnym domu to także zwiększenie komfortu życia ich domowników. W nocy czujniki monitorują ruch w pomieszczeniach i w razie potrzeby mogą włączyć światło na korytarzu, w kuchni czy łazience. Nocna wędrówka po domu nie będzie już wyzwaniem.

„Dobrze zaprojektowany system inteligentnego domu sprawi, że mieszkańcy poczują, jak bezpieczniej, taniej i wygodniej żyć.” – wyjaśnia Arkadiusz Lewandowski z olsztyńskiej firmy E-SERWIS. „Dom jednego z klientów wyposażyliśmy w inteligentny system sterowania ogrzewaniem, rekuperacją, klimatyzacją, a także zaprojektowanym przez nas oświetleniem. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić nawet 30% rocznie na zużyciu energii, nie mówiąc już o wygodzie – za pomocą jednego kliknięcia w aplikacji możemy np. uzyskać nastrojową atmosferę: opadną rolety zewnętrzne, światło w salonie przygaśnie, a w TV włączy się ulubiony kanał.”

Możliwości programowania wszelkiego rodzaju sensorów i czujników są praktycznie nieograniczone i mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb danego użytkownika. Dostęp do systemu sterowania inteligentnym domem z poziomu aplikacji telefonu pozwala na szybkie i łatwe zarządzanie wieloma parametrami jednocześnie, na odległość i bez konieczności wciskania niezliczonej ilości włączników czy przycisków. Inteligentny dom FIBARO to także bezpieczeństwo, podniesienie komfortu życia domowników oraz możliwość zmniejszenia wydatków na media, w tym prąd czy ogrzewanie.